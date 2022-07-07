Büyükşehir Ekipleri Bayramda da Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, bayram öncesi şehrin muhtelif yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Milli İrade Meydanı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Ulu Camii ve çevresi, Demokrasi Meydanı, Müftülük Meydanı ve Milli İrade Meydanı başta olmak üzere birçok alan temizlendi. TOMA, yol süpürme aracı ve onlarca personelle gerçekleştirilen çalışmalarla toplu kullanım alanlarının hijyeni artırıldı.

Ekiplerimiz Bayram Boyunca Sahada Olacak

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde temizlik çalışmalarımız hız kazandı. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bulvar, cadde ve sokaklar daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda bayramlarını eda edebilmeleri için ekiplerimiz bayram boyunca da sahada olacak” ifadelerine yer verildi.