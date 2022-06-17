Büyükşehir Ekipleri Karne Gününde Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu Süleyman Şah İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda öğrencilere, kitap okumanın önemi, kütüphane kullanımı ve yaz tatilini verimli değerlendirmeyle ilgili bilgiler aktarıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri kütüphanelere alıştırmak ve okuma alışkanlıklarını geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kütüphane Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi Şehit Çolak Durdu Halk Kütüphanesi’nde Süleyman Şah İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, kitap okumanın önemi, kütüphane kullanımı ve yaz tatilini verimli değerlendirmeyle ilgili bilgiler aktardı. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hatice Kübra Tabak da katılımcılara deneyimlerinden bahsetti. Öğrenciler, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Tatillerini Daha Verimli Şekilde Değerlendirmeleri İçin Çalışacağız
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “2021 – 2022 eğitim öğretim yılının son gününde Dulkadiroğlu Süleyman Şah İlkokulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimize kitap okumanın önemi ve kütüphane kullanımı ile ilgili bilgiler aktardık. Yaz tatillerini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri için tatil dönemi boyuncu öğrencilerimizle sık sık kütüphanelerimizde bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.
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