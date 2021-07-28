Büyükşehir ekiplerinden fırtına mesaisi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde dün sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli rüzgâr üzerine harekete geçti. Kentin birçok noktasında hissedilen fırtınaya karşı, onlarca personel ve iş makinesi seferber oldu. Şiddetli rüzgâr dolayısıyla, arter ve bulvarlardaki ağaçlar kırılırken, bazı yapıların da çatıları zarar gördü. Trafik emniyetinin sağlanması adına, fırtına nedeniyle yola savrulan nesneler kaldırılırken, İtfaiye ekipleri de vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlem aldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sorumluluk sahası içindeki bölgelerde herhangi bir olumsuzluk ya da aksaklığın olmadığı ifade edildi.