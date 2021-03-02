Büyükşehir ekiplerine karla mücadele eğitimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele ve çığda arama kurtarma eğitimi aldı. Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından verilen eğitimlere, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görevli personeller katıldı. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde ekiplere teknik arama kurtarma teçhizatları, karla mücadele teorik bilgileri ve bölge topografyasına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Karla Mücadelede Uzman Personeller

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına ilişkin, “Kış sezonu boyunca sürdürdüğümüz karla mücadele çalışmalarımızda, kar nedeniyle oluşabilecek potansiyel afetlere karşı personellerimizin teknik bilgi ve becerisini artırmayı hedefliyoruz. Yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerimizdeki çalışmalarımızda, ihtiyaç halinde personellerimizin ilk müdahaleyi yapabilecek yeterlilikte ve uzmanlıkta olmasını sağlamaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.