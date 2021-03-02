Büyükşehir ekiplerine karla mücadele eğitimi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığda arama kurtarma ve karla mücadele eğitimi verildi. Eğitimlere, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görevli 200 personel katıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele ve çığda arama kurtarma eğitimi aldı. Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından verilen eğitimlere, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görevli personeller katıldı. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde ekiplere teknik arama kurtarma teçhizatları, karla mücadele teorik bilgileri ve bölge topografyasına ilişkin bilgiler aktarıldı.
Karla Mücadelede Uzman Personeller
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına ilişkin, “Kış sezonu boyunca sürdürdüğümüz karla mücadele çalışmalarımızda, kar nedeniyle oluşabilecek potansiyel afetlere karşı personellerimizin teknik bilgi ve becerisini artırmayı hedefliyoruz. Yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerimizdeki çalışmalarımızda, ihtiyaç halinde personellerimizin ilk müdahaleyi yapabilecek yeterlilikte ve uzmanlıkta olmasını sağlamaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|05:36
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|57
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Başakşehir
|26
|25
|18. Erzurumspor
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|26
|50
|3. Leicester City
|26
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|25
|43
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|24
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|26
|34
|13. Crystal Palace
|26
|33
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|26
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20