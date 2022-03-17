Büyükşehir Engelleri Kaldırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde özel gereksinimli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Ekipler tarafından, şehir merkezindeki ve ilçelerdeki özel gereksinimli vatandaşlar tek tek ziyaret edilerek ihtiyaçları tespit ediliyor ve talepleri alınıyor. Bu kapsamda ev ziyaretleri yapılarak hasta yatağı, manuel ve akülü tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteği sağlanıyor. Yapılan yardımlardan duydukları mutlulukları ifade eden aileler ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Vatandaşlarımızın Yanındayız

Özel gereksinimli ve yaşlı vatandaşlara sahip çıkmanın hem insanlık hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizle birlikte, Andırın’da özel gereksinimli ve yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek kendilerine hasta yatağı, tekerlekli sandalye gibi medikal malzemeler hediye ettik. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.