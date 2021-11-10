Büyükşehir gece gündüz hizmette

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gece mesaisinde çalışmalarını sürdüren personelleri ziyaret etti.

İlk olarak Küçük Sanayi Sitesi’nde asfaltlama çalışmaları devam eden Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleriyle bir araya gelen Başkan Güngör, buradan İtfaiye Daire Başkanlığı’na hareket etti. Ardından Halk Ekmek fırınını ziyaret eden Başkan Güngör, personellere ikramda bulunarak sohbet etti. Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Günün sonunda il başkan yardımcımız ve gençlik meclisi üyelerimizle İtfaiye Daire Başkanlığı’mızı ve Halk Ekmek Fabrikamızı ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ımıza hizmet yolunda tüm birimlerimizle gece gündüz emek sarf ediyoruz. Milletimizin emrindeyiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma vazifelerinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.