Büyükşehir gece gündüz mesai yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nın Ağcalı ve Sümbüllü kavşakları arasındaki deforme olan güzergâh yenilendi. Yağışlar sebebiyle çökmelerin yaşandığı güzergâh dev kayalarla dolduruldu. Zemin tasfiyelerinin de yapıldığı arter, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanmaya başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Yağışlar sebebiyle bozulan yol zeminini kayalarla güçlendirdik. Bölgede mesaimiz gece gündüz devam etti. Şimdi de asfaltlama işlemine başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak” ifadeleri kullanıldı.