Büyükşehir gece gündüz mesai yaptı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nın Ağcalı ve Sümbüllü kavşakları arasında asfalt serimine başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nın Ağcalı ve Sümbüllü kavşakları arasındaki deforme olan güzergâh yenilendi. Yağışlar sebebiyle çökmelerin yaşandığı güzergâh dev kayalarla dolduruldu. Zemin tasfiyelerinin de yapıldığı arter, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanmaya başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Yağışlar sebebiyle bozulan yol zeminini kayalarla güçlendirdik. Bölgede mesaimiz gece gündüz devam etti. Şimdi de asfaltlama işlemine başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Ankaragücü
|24
|20
|21. Gençlerbirliği
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. İstanbulspor
|23
|43
|4. Altınordu
|23
|41
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|22
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|24
|50
|4. Sevilla
|23
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|24
|19