Büyükşehir Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor

Ayrıca ekipler, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bayramda da özel gereksinimli ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlı vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Ayrıca ekipler, şehir merkezinde yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlar, nazik ziyaretlerinden dolayı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşlarımızla Bir Araya Gelmeye Devam Edeceğiz

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizin ellerini öptük, bayramlarını tebrik ettik. Yine yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün selamlarını ilettik. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızı sık sık ziyaret ederek gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.