Büyükşehir gönüllere dokunuyor!
Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz’ın kızı Ecrin Naz Yılmaz’a sürpriz doğum günü düzenledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 27 Ekim 2016 tarihinde görev yaptığı Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz’ın kızı Ecrin Naz Yılmaz’ın doğum gününü kutladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Aileler ve Gaziler Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen kutlamada 4. yaşını giren minik Ecrin için şarkılar söylendi, pasta kesildi. Gerçekleştirilen etkinlik için Yılmaz ailesi Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Şehit ve Gazi Yakınlarının Yanındayız
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün selamlarını ileten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen; “Şehidimizi minnetle yad ediyoruz. Allah kızımıza da hayırlı uzun ömürler versin. Bizi burada ağırladığı için Esma Yılmaz’a da çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün selamlarını ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ecrin’in, tüm şehit ve gazi yakınlarının yanında” şeklinde konuştu.
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