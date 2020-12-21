Büyükşehir grup yolu çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Sarıçukur grup yolundaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bertiz – Yedikuyular yoluna alternatif olan, Bertiz bölgesinin Sarıçukur ve Maksutlu mahalleleri başta olmak batı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda onarım ve sıcak asfaltlama işleminde sona yaklaşıldı. Yapılan açıklamada, ulaşımın daha konforlu ve güvenli olmasını sağlayacak yolun kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.