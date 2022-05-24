Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup Yolunu Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat Hacıbudak Mahallesi ile Doyalan Obası arasında ulaşımı sağlayan 7 kilometre uzunluğundaki grup yolunda zemin iyileştirme, genişletme ve malzemeli bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla bölgedeki mahallelere ulaşımda da alternatif güzergâh oluşturan grup yolunun ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Muhtar Gökyar’dan Teşekkür

Hacıbudak Mahallesi ile Doyalan Obası arasındaki grup yolunda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına ilişkin Hacıbudak Mahalle Muhtarı Cebrail Gökyar, “Mahallemiz ile Doyalan Obası arasında ulaşımı sağlayan ve bölgedeki mahalle sakinleri tarafından da sıkça kullanılan grup yolu artık deforme olmuş ve kullanılamayacak hale gelmişti. Ulaşımda büyük sorunlara neden oluyordu. Yolumuzun yenilenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e talepte bulunduk. Sağ olsun Başkanımız Hayrettin Güngör’ün de talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada yenileme çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.