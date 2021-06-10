Büyükşehir İK yönetiminde Türkiye’ye öncü oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (İK-YBS) yazılımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) çevrimiçi toplantısında tanıtıldı. Programın devreye alınmasıyla beraber kamusal hizmetlerde performans değerlendirmeleri dönemi başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetiminde yerel yönetimlere öncü oluyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve birçok belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) zirvesinde ilk kez tanıtılan program personel performansı değerlendirme noktasında önemli yeteneklere sahip. Türkiye’de bir örneği bulunmayan yeni yazılım sayesinde, kamusal hizmetlerin kalitesi önemli ölçüde artacak. Çevrimiçi gerçekleştirilen “Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısı” adlı oturumda görücüye çıkan yazılım, katılımcı belediyelerden tam not aldı. Tüm yazılım süreçleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni program, Personel Bilgi Sistemi, Performans Yönetim Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Doküman Yönetim Sistemi ile yerel yönetimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK