Büyükşehir İlçelerde de Aralıksız Çalışıyor

Kahramanmaraş’ta iki gündür devam eden yoğun kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal bölgelerde de hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu başta olmak üzere kentin 9 ilçesinde birden gerçekleştirilen uygulamalarla oluşabilecek aksamaların engellenmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içindeki ana arterler ve kırsal bölgelerdeki grup yollarında odaklanan çalışmalarla ulaşım hizmet ağı açık tutulurken, ekipler AKOM’a (Afet Koordinasyon Merkezi) bildirilen afet ihbarlarına da süratle müdahale ediyor.

İhbarlara Anında Müdahale

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir merkezinin yanı sıra ilçelerimizde de aralıksız çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 18 Ocak Salı gününden itibaren mesaide olan 300’ün üzerinde personel ve 210 araçla olaylara müdahale ediyoruz. İlçelerimizde de sorumluluk alanımızdaki arterlerde kar küreme ve tuzlama gerçekleştiriyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi’mize düşen ihbarlara anında müdahale ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.