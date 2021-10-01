Büyükşehir İtfaiyesi en özel misafirlerini ağırladı

27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” dolayısıyla birçok farkındalık etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, özel eğitim gören öğrencileri ağırladı. Teknik ekipmanların tanıtıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

KAHRAMANMARAŞ 01.10.2021, 13:51
Büyükşehir İtfaiyesi en özel misafirlerini ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinliklerini sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında stantlar ve broşürlerle mesleki teknik araç ve gereçleri tanıtan itfaiyeciler, özel misafirleriyle de yakından ilgilendi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon öğrencilerinin İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ettiği programda, yangın farkındalık eğitimi verilirken itfaiyecilik mesleğine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Yangın söndürme araçları ile teknik ekipmanları da ilgiyle inceleyen özel gereksinimli öğrenciler, itfaiye personellerine teşekkürlerini iletti.

#Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi #özel eğitim gören öğrenciler
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