Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşıdığı ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 14:39 14.12.2020, 15:03
Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı!

Ekici, açıklamasın da vatandaşların bacalarını kontrol ettirirken yetkili kişilere periyodik aralıklarla temizletmelerinin önem taşıdığını söyledi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, sözlerine şöyle devam etti;

“Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte biliyorsunuz ısınma soba, kalorifer kazanları gibi ısınma faaliyetleri başladı. Burada maalesef zaman zaman yaşanan çok üzücü olaylar alabiliyor bu noktada kış mevsiminin başlamasıyla özellikle ara ara kış boyunca da devam etmek üzere vatandaşlarımızın bacalarını kontrol etmeleri yetkili kişilere işin ehli olan kişilere periyodik aralıklarla temizletmeleri gerekmektedir.

Bu temizliğin nasıl yapılacağı ne sıklıkla yapılacağı hangi tür bacalarda hangi tür tedbirlerin alınacağı zaten mevzuatlarda belirtilmiştir. Bu noktada gerekirse itfaiyemizden bizden de destek alabilirler bilgi alabilirler bacaları mutlaka ehli kişilere yetkili kişilere temizletilmesi gerekiyor.

Maalesef özellikle rüzgarlı havalarda gece saatlerinde birçok olay gece saatlerinde meydana geliyor. Soba zehirlenmelerine bağlı ölümler yaralanmalar meydana geliyor. Bu noktada hem bilgi anlamında hem de sobaların nasıl kullanılması gerektiği anlamında bizden destek alabilirler vatandaşlarımız.

Bir kere özellikle rüzgarlı havalarda yatılacak olan saatlerde gece geç saatlerde sobaya fazla yakıt atılmaması gerekirse sobanın söndürülmesi çok önemli, maalesef karbonmonoksit zehirlenmesi çok tehlikeli ve sinsi bir olay şöyle ki; karbonmonoksiti bulunduğunuz arkanda solurken soluduğumuzun çok farkında olmuyoruz özellikle de uyuyorsak uyuduğumuz esnada karbonmonoksit zehirlenmesine yakalanma ihtimalimiz çok daha yüksek çünkü gaz sinsi bir gaz sinsi ölümde deniyor buna.

Uyku halindeyken maalesef gaz solduğumuzdan haberimiz olmuyor. Soluduğumuzda haberimiz olduğunda uyandığımızda da maalesef iş işten geçebiliyor veya Allah korusun uyanamayabiliyoruz dolayısıyla hem soba kullanımında hem yakıt seçiminde yakıtın kullanımında hem baca temizliğinde kış mevsimi başlamışken özellikle almanız gereken bazı tedbirler var. Dediğim gibi bu konuda itfaiyemizden de destek alınabilir bilgi alınabilir. Bu noktada vatandaşlarımız bizleri ziyaret edebilirler pandemi kuralları çerçevesinde tabi biz gereken desteği sağlayacağız. Lütfen sobaları dikkatli yakalım rüzgarlı havalarda özellikle dikkatli yakalım bacaklarımızı rutin olarak temizlettirelim ve ilgili kişilerden destek alalım.”

Haber: Gökhan ÇALI

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