Büyükşehir Kahramanmaraşspor’un yanında
Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdürecek Kahramanmaraşspor’un ulaşımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 08:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden şehrin spor kulübüne bir destek daha geldi. Afyon’da 10 günlük hazırlık kampına giren Kahramanmaraşspor’lu futbolcular ve kulüp heyetinin ulaşımı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. 20 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek kamp boyunca takımın antrenman sahasına ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmış olacak. Kafilenin kamp programının ardından şehre dönüş yolculuğu da Büyükşehir aracıyla gerçekleşecek. 2021 – 2022 sezonunda TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek Kahramanmaraşspor, Afyon kamp programı kapsamında 5 hazırlık maçına çıkacak.
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