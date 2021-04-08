Büyükşehir kanlıdere yolunu genişletiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli Caddesi ile Kanlıdere Caddesi arasındaki güzergâhta yol genişletme çalışmaları gerçekleştirecek. Bu kapsamda yaklaşık 500 metre uzunluğundaki hat 12 Nisan Pazartesi saat 07.00 itibariyle 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli Caddesi ile Kanlıdere Caddesi arasında yol genişletme çalışması yapılacağından 12 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimiz, alternatif olarak Mıllış Nuri Caddesi - Divanlı Caddesi istikametini kullanabilirler” ifadelerine yer verildi.