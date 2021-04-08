Büyükşehir kanlıdere yolunu genişletiyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmaları nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli ile Kanlıdere Caddeleri arasındaki yolun 12 Nisan – 12 Mayıs arasında trafiğe kapanacağını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2021, 16:49 08.04.2021, 16:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli Caddesi ile Kanlıdere Caddesi arasındaki güzergâhta yol genişletme çalışmaları gerçekleştirecek. Bu kapsamda yaklaşık 500 metre uzunluğundaki hat 12 Nisan Pazartesi saat 07.00 itibariyle 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli Caddesi ile Kanlıdere Caddesi arasında yol genişletme çalışması yapılacağından 12 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimiz, alternatif olarak Mıllış Nuri Caddesi - Divanlı Caddesi istikametini kullanabilirler” ifadelerine yer verildi.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Nisan 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:01
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|31
|67
|2. Fenerbahçe
|31
|62
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Alanyaspor
|32
|49
|6. Hatayspor
|31
|49
|7. Karagümrük
|32
|48
|8. Gaziantep FK
|30
|47
|9. Sivasspor
|31
|44
|10. Göztepe
|32
|43
|11. Konyaspor
|31
|40
|12. Antalyaspor
|32
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Ankaragücü
|31
|33
|16. Başakşehir
|31
|33
|17. Kayserispor
|31
|33
|18. Malatyaspor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|31
|31
|20. Erzurumspor
|32
|28
|21. Denizlispor
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|29
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü