Büyükşehir Kar Çalışmalarını Kesintisiz Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 gündür aralıksız sürdürülen kış şartlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kentin 11 ilçesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda 210 iş makinesi ve 400’ün üzerinde personel aktif görev yapıyor. 20 yılın en yoğun kar yağışını alan Kahramanmaraş’ta ana cadde, bulvar ve kavşaklar tamamıyla ulaşıma açılırken; ara yollar, yaya geçitleri, otobüs durakları, hastane ve yürüyüş yollarında da hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan buzlanma gerçekleşen yürüyüş yollarını tuz ve solüsyon uygulamalarıyla açan ekipler, diğer yandan kar kütlelerini ve yola savrulan muhtelif nesneleri temizliyor.