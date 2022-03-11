Büyükşehir Karla Mücadele Mesaisinde

Özellikle kentin kuzey kesimlerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle 112 mahalleye ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise kırsal mahallelerde ve şehrin yüksek kesimlerinde tekrardan etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuza geçti.

Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürürken, şehir genelinde beklenen kar yağışı öncesi ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda konumlandı.

Ayrıca Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçelerinde de yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren kış şartlarına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Andırın, Göksun, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.