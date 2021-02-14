Büyükşehir kenti bahara hazırlıyor
Genelinde ağaç gençleştirme ve budama çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 14:34 14.02.2021, 15:22
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren büyükşehir belediyesi harekete geçti.
Baharın yüzünü göstermeye başlamasını fırsat bilen ekipler kent genelinde agaç gençleştirme ve budama çalışmalarıyla şehri bahara hazırlıyor.
Ekipler şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Şubat 2021
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|51
|2. Galatasaray
|23
|48
|3. Beşiktaş
|23
|48
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kayserispor
|24
|25
|16. Erzurumspor
|24
|25
|17. Konyaspor
|22
|24
|18. Başakşehir
|23
|24
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Altınordu
|21
|37
|7. Tuzlaspor
|20
|36
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|20
|24
|13. Boluspor
|21
|19
|14. Balıkesirspor
|20
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. Leicester City
|24
|46
|3. M. United
|23
|45
|4. Liverpool
|24
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|24
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|24
|26
|16. Burnley
|23
|26
|17. Newcastle
|23
|25
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Barcelona
|22
|46
|3. Real Madrid
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Levante
|21
|27
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16