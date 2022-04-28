Büyükşehir Kenti Bayrama Hazırlıyor

Onlarca iş makinesi ve personelle gerçekleştirilen çalışmalarla çevre kirliliğinin önüne geçilerek kent estetiğinin korunması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri bayrama hazırlıyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerinde cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda temizlik uygulamaları gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Atatürk Meydanı, Kıbrıs Meydanı, Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı yer aldı. Onlarca iş makinesi ve personelle gerçekleştirilen çalışmalarla çevre kirliliğinin önüne geçilerek kent estetiğinin korunması hedefleniyor.

Kent Estetiği Sağlanıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla şehir genelinde kent estetiğini korumak amacıyla temizlik uygulamalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz tarafından şehrin muhtelif yerlerinde ortak kullanım alanlarında bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Şehirde kent estetiğini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.