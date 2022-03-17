Büyükşehir Kırsalda Karla Mücadelesini Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış şartlarıyla mücadele kapsamında Onikişubat, Göksun ve Andırın’da kırsal mahalle ve oba yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir haftadır şehri etkisi altına alan kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, şehrin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından çalışma gerçekleştirilen adresler arasında Onikişubat, Göksun ve Andırın’a bağlı kırsal mahalle ve oba yolları yer aldı.

YOLLAR EN KISA SÜREDE ULAŞIMA AÇILIYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrin yüksek kesimlerinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından, kar yağışının ve fırtınanın yoğun olduğu kırsal mahalle ve oba yollarında kar küreme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için tüm araç ve personelimizle sahada olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.