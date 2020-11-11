Büyükşehir Kış’a Hazır!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’nde kış mevsimi hazırlıklarını içeren bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu’nda, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda paydaş kurum temsilcileri de yer aldı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi sahada yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı ve görevlendirmeler yapıldı.

Kurumlar Koordineli Çalışacak

Yapılan açıklamada, “Önümüzdeki kış mevsimi süresinde, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve güvenlik güçlerimizle istişare yapıldı. Kar, yağmur, tipi, buzlanma ve sis hallerinde olası kazalara meydan verilmemesi, koordineli, hızlı ve etkin mücadele amaçlı verimli bir bilgilendirme ve görevlendirme toplantısı oldu. İlimizin coğrafi farklılıkları ve meteorolojik veriler doğrultusunda yolların açık tutulabilmesi için kar yağışı ve buzlanmaya karşı etkin bir mücadele verilecektir” ifadeleri kullanıldı.