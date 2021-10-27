Büyükşehir kıyafet kumbaralarıyla hedef: “Sıfır Atık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen “Kıyafet Kumbaraları” projesi önemli miktarda tekstil ürününün ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” süreci kapsamında hayata geçirilen proje, şehrin muhtelif bölgelerindeki 164 kıyafet kumbarası ile çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. 2021 yılının Şubat ayında uygulamaya geçen “Kıyafet Kumbaraları” ile kişi başı yıllık 40 kilograma kadar tekstil ürününün dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.

8 Ayda 50 Bin Ton

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, 8 ayda toplamda yaklaşık 50 bin ton atığın geri kazanımı sağlandı. Belirli periyotlarla toplanılarak geri dönüşüm tesislerine sevk edilen tekstil ürünleri, sınıflandırılarak kullanılabilir olanları ayrılıyor, kullanılamaz haldeki ürünler ise hammadde olarak değerlendiriliyor. Bu sayede, tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan kimyasalların azaltılmasıyla çevrenin korunması sağlanırken, enerjiden de tasarruf ediliyor.