Büyükşehir kıyafet kumbaralarıyla hedef: “Sıfır Atık”
Ülke genelinde uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında şehrin 164 noktasına “Kıyafet Kumbaraları” konumlandıran Büyükşehir Belediyesi, 50 Bin tona yakın kıyafet, ayakkabı, çanta ve diğer muhtelif tekstil ürününü ekonomiye yeniden kazandırdı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen “Kıyafet Kumbaraları” projesi önemli miktarda tekstil ürününün ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” süreci kapsamında hayata geçirilen proje, şehrin muhtelif bölgelerindeki 164 kıyafet kumbarası ile çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. 2021 yılının Şubat ayında uygulamaya geçen “Kıyafet Kumbaraları” ile kişi başı yıllık 40 kilograma kadar tekstil ürününün dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.
8 Ayda 50 Bin Ton
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, 8 ayda toplamda yaklaşık 50 bin ton atığın geri kazanımı sağlandı. Belirli periyotlarla toplanılarak geri dönüşüm tesislerine sevk edilen tekstil ürünleri, sınıflandırılarak kullanılabilir olanları ayrılıyor, kullanılamaz haldeki ürünler ise hammadde olarak değerlendiriliyor. Bu sayede, tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan kimyasalların azaltılmasıyla çevrenin korunması sağlanırken, enerjiden de tasarruf ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|10
|13
|12. Villarreal
|10
|12
|13. Mallorca
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2