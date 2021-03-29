Büyükşehir Kültür Yayınları beğeni topluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak şehrin kültür envanterine kazandırılan eserler entelektüel çevrelerde beğeniyle karşılanıyor. Bu kapsamda, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Kültür Yayınları çerçevesinde hazırlanan kitap ve dergilere ilişkin sosyal medyada açıklamada bulundu.

Doğan; Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Maraş Araştırmaları, Öykülerde Maraş, Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kahramanmaraş, Necip Fazıl Kısakürek, Dostozan: Şiir Seçkisi, Kahramanmaraşlı Şairlerden Çocuk Şiirleri, Arslan Bey’in Hatıratı, Okuma Atlası, İstiklalin Yüz Akı Kahramanmaraş, İkindiyazıları Tıpkıbasımı ile süreli yayınlardan Yitiksöz ve Evelahir dergilerini inceleyerek sosyal medyadan paylaştı. Doğan yaptığı açıklamada, “Bazı Büyükşehir Belediyeleri güzel kitaplar yayınlıyor. İşte Kahramanmaraş'ın kitapları ve Yitiksöz dergisi…” ifadeleriyle Kültür Yayınları’ndan övgüyle bahsetti.