Büyükşehir Kültür Yayınları beğeni topluyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Yayınları’na ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, “Bazı Büyükşehir Belediyeleri güzel kitaplar yayınlıyor. İşte Kahramanmaraş'ın kitapları ve Yitiksöz dergisi” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak şehrin kültür envanterine kazandırılan eserler entelektüel çevrelerde beğeniyle karşılanıyor. Bu kapsamda, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Kültür Yayınları çerçevesinde hazırlanan kitap ve dergilere ilişkin sosyal medyada açıklamada bulundu.
Doğan; Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Maraş Araştırmaları, Öykülerde Maraş, Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kahramanmaraş, Necip Fazıl Kısakürek, Dostozan: Şiir Seçkisi, Kahramanmaraşlı Şairlerden Çocuk Şiirleri, Arslan Bey’in Hatıratı, Okuma Atlası, İstiklalin Yüz Akı Kahramanmaraş, İkindiyazıları Tıpkıbasımı ile süreli yayınlardan Yitiksöz ve Evelahir dergilerini inceleyerek sosyal medyadan paylaştı. Doğan yaptığı açıklamada, “Bazı Büyükşehir Belediyeleri güzel kitaplar yayınlıyor. İşte Kahramanmaraş'ın kitapları ve Yitiksöz dergisi…” ifadeleriyle Kültür Yayınları’ndan övgüyle bahsetti.
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:15
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21