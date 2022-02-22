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Büyükşehir Kütüphanelerinde Standart Yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde görevli personellere, hizmet kalitesinin daha da artırılmasına yönelik eğitimler verildi. Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından teknik ve kullanıcı hizmetler, bilgi ve belge yönetimi ve örnek uygulamalar başlıklarında sunumlar yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 22.02.2022, 16:28
Büyükşehir Kütüphanelerinde Standart Yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları tarafından kütüphane görevlilerine hizmet içi eğitim verildi. ‘Temel Kütüphanecilik Hizmetleri’ konusunda verilen eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphane çalışanları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı halk kütüphanesi personelleri, Sütçü İmam ve İstiklal Üniversitesi kütüphane personelleri ve Türk Kütüphaneciler Derneği üyeleri yer aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Belediye Kütüphaneleri ve Yerellik, Belediye Kütüphanelerinde Teknik Hizmetler, Belediye Kütüphanelerinde Kullanıcı Hizmetleri, Bilgi Okuryazarlığı ve Belediye Kütüphaneleri, Belediye Kütüphanelerinde Yaratıcı Hizmetler, Belediye Kütüphaneleri için Avrupa ve Amerika’dan İyi Uygulama Örnekleri konularında sunumlar yapıldı. 2 gün süren eğitimler sonunda kütüphane görevlilerine katılım belgesi verildi.

Kütüphane Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı

Haziran ayında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kütüphane Çalıştayı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı yetkililerinin yanı sıra Bartın Üniversitesi öğretim elemanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, KSÜ ve İstiklal Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanları, İl Halk Kütüphanesi Müdürleri, Onikişubat Belediyesi Kültür Müdürü ve Türk Kütüphaneciler Derneği yetkilileri katıldı. Değerlendirme toplantısında, Haziran ayında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Kütüphane Çalıştayı’nın ana başlıkları belirlendi. Kahramanmaraş’ta yapılan kütüphanecilik çalışmalarını çok beğendiklerini dile getiren Bartın Üniversitesi öğretim elemanları, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kültür Yayınları Hediye Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Bartın Üniversite’sinden gelerek kütüphane personellerine hizmet içi eğitim veren Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan dergileri hediye etti. Duran Doğan, “Şehrimize gelerek kütüphane personellerimize eğitimler veren değerli hocalarımıza ve eğitimlere katılan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Eğitimlerin hem personellerimiz açısından hem de kütüphanelerimizden faydalanan öğrencilerimiz açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Daha Kaliteli ve Profesyonel Hizmet

Eğitimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “Şehrimizdeki kütüphane personellerimize Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları tarafından hizmet içi eğitimler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler sayesinde personellerimiz görevlerini artık daha profesyonel şekilde ifa edebilecek. Kütüphane kullanıcılarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için hizmet standartlarımızı yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

#Büyükşehir Kütüphaneleri #Aksu Tv #aksu tv haber
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