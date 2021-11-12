Büyükşehir kütüphanelerinden miniklere kitap hediyesi
Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla bünyesindeki 25 kütüphanenin kapılarını çocuklara açan Büyükşehir Belediyesi, renkli etkinlikler ve kitap hediyeleriyle miniklerin yüzlerini güldürdü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 – 14 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir genelindeki toplamda 25 kütüphanenin kapıları bu kez çocuklar için açıldı. Şehrin farklı ilkokullarında öğrenim gören yaşları 7 ila 10 arasında değişen bir grup öğrenci öğretmenleri eşliğinde kütüphanelerde ağırlandı. Çocuk kitaplıklarının tanıtıldığı programda öğrenciler kitapları ilgiyle incelerken; okuma ve masal saati gibi etkinliklerle miniklerin kütüphane alışkanlığının oluşması hedeflendi.
Yüzlerce Kitap Hediye Edildi
Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nden düzenlenen programa ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş, şiir ve edebiyatın başkenti olması dolayısıyla okuma alışkanlığının da yüksek olduğu bir şehir. Bizler düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımıza da kütüphane ve kitap sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımıza yüzlerce kitap hediye ettik. Toplamda 25 kütüphanemiz ve uzman personelimizle her yaştan hemşehrimizin hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6