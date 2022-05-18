Büyükşehir Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda 2021 yılı kesin hesabı, taşınmazların alım – satımı, KASKİ garantörlük anlaşması ve imar plan teklifleri gibi konular görüşülerek karara bağlandı. Mecliste KASKİ’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. KASKİ’nin faaliyetleri hakkında mecliste kısa bir sunum yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, “KASKİ olarak şehir merkezinde, ilçelerimizde ve kırsal bölgelerimizde çeşitli altyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin pek çok noktasında kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyoruz. İlçelerimize yeni atık su arıtma tesisleri de kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı