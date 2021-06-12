Büyükşehir Meclisi lavanta koktu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede üretilen lavantalardan elde edilen yağ, sabun, krem ve kolonyaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında meclis üyelerine hediye etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Kahramanmaraş’ımızın, Afşin’imizin yeni bir markası oldu. İlçemizde yetiştirilen lavantalardan elde edilen ürünler Efsus markası altında kozmetik ürünlere dönüşüyor. Afşin’imizin eski ismi olan Efsus’u markalaştırdık ve Afşin Belediyemizin İktisadi İşletmesinin tescilli markası oldu. Efsus markası ile lavanta yağından sonra kozmetik ürünlerimizi de üretmeye başladık” dedi.

Afşin’de lavanta üretimini 100 bin dekar alana çıkartmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Güven, “Afşin’imizdeki lavantaları fason olarak dışarıda bizim adımıza kozmetik ürünlere dönüşüyoruz. İnşallah Temmuz ayı sonu itibariyle üretim tesisimiz tamamlanacak ve ürünlerimizi Afşin’imizde üreteceğiz. Bir taraftan çiftçilerimize katma değeri yüksek alternatif bir ürün sağlarken bir taraftan da bu ürünleri ilçemizde üreterek bölge vatandaşına istihdam sağlamayı hedefledik. Lavanta üreten çiftçilerimize belediye olarak danışmanlık yapıyoruz. Lavanta üretiminin artması için makine desteği veriyoruz ve endüstriyel üretimini üstlendiğimiz için çiftçilerimiz için hasatlarını işleyerek lavanta yağını çiftçimize teslim ediyoruz. Bu ürün bölgemizde yaygınlaşmaya başladığı için ticaret kısmını belediye olarak üstlendik ve çiftçilerimizin ürettiği lavantaları satın almak garantisi verdik.” açıklamasında bulundu.

Afşin’de üretilen lavantalarla dünya genlindeki lavanta üretimindeki boşluğu doldurmayı hedeflediklerine değinen Güven, şunları söyledi:

“Proje alanlarımız genişliyor, 6 mahallemizde alanlarımız oluşturuldu. Hedefimiz 100 bin dekar gibi bir kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bunu sağladığımızda Afşin’imizde göç sorunun önüne geçmiş olacağız. Biz bunu yerel kalkınma modeli olarak uygulamaya aldık. Dünya ekonomisinde özellikle lavanta üretimi noktasında büyük bir boşluk olduğunun farkına vardık ve Afşin olarak bu boşluğu ilçemizde üretilen lavantalar ile doldurmak istiyoruz. Bu hedefimize de her geçen gün yaklaşıyoruz.”