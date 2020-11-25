Büyükşehir Nurhak’ta çalışıyor!

Büyükşehir Belediyesi Nurhak’ta asfalt çalışmalarına başladı. Program kapsamında hareket eden ekipler 5 kilometrelik yolu yeniliyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 13:13 25.11.2020, 13:17
Büyükşehir Nurhak’ta çalışıyor!
Büyükşehir Nurhak’ta çalışıyor!
Büyükşehir Nurhak’ta çalışıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde güzergahlardaki eksiklikleri bir bir gideren ekipler Nurhak’ta çalışmalara başladı. İlçenin Değirmenkaya, Pınarbaşı ve Tatlar Mahallelerinde toplam 5 kilometrelik yol asfaltla buluşturulacak. Konu ile ilgili olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

5 Kilometrelik Asfalt

Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak program dahilinde ilçelerimizde asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda Nurhak’ta çalışmalara başladık. İlçemizin Değirmenkaya ve Pınarbaşı Mahallelerinde 3 bin 500 metrelik güzergahı asfaltladık. Tatlar Mahallemizde, bin 500 metrelik arterde çalışmalarımız sürüyor. Toplamda yaklaşık 7 bin ton asfalt kullanarak 5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirmiş olacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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