Büyükşehir Onikişubat’taki grup yollarını yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesindeki grup yolları iyileştiriliyor. Ekipler Selimiye - Yeşilyurt mahalleleri arasındaki toplamda 900 metrelik arterde ve Dadağlı - Hacıağalar arasındaki toplamda bin 800 metrelik arterde sathi asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Onikişubat ilçesinde toplamda 50 kilometrelik Sarıgüzel – Hacıbudak – Payamlı grup yolunda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımı Kolaylaştıracak

Yeşilyurt Mahalle muhtarı Abdurrahman Turunç çalışmalara ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yeşilyurt Mahallesi ile Selimiye Mahallesi arasındaki yolda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Burası bölge halkı tarafından aktif kullanılan ancak yıllardan beri ihmal edilen bir yoldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den bu yolun yapılması talep ettik. Sağ olsun Başkanımız Hayrettin Güngör’de talebimizi geri çevirmedi. Yine bölgemizde bulunan Deliçay Köprüsü’nün de bakıma ihtiyacı vardı. Başkanımızın talimatlarıyla köprümüzde de bakım yapıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.