Büyükşehir Otobüsleri Bayramda 10 Bin Yolcuyu Ücretsiz Taşıdı
Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinden toplamda 10 bin vatandaş yararlandı. Araçlar, 4 gün boyunca toplam 18 bin kilometre kat etti.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 22:46
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. 9 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00’da başlayarak 12 Temmuz 23.59’a kadar devam eden ücretsiz toplu taşıma hizmetinden toplamda 10 bin vatandaş faydalandı. Bayram boyunca 64 araç ile ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 18 bin 376 kilometre mesafe kat etti. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Namaz Vakti 14 Temmuz 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31