Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. 9 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00’da başlayacak uygulama 12 Temmuz 23.59’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecektir” ifadelerine yer verildi.