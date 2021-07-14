Büyükşehir otobüsleri bayramda ücretsiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetini ücretsiz olarak verecek.

20 Temmuz Salı günü itibariyle ücretsiz olarak verilmeye başlanacak olan toplu taşıma hizmeti 23 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek.

Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olarak verileceği hatlar; 30/B, 30/C, 32/B, 34/B, 36/B, 37, 39, 60 ve 72 olarak belirlendi.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Kurban Bayramı’nda çalışacak sefer saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği veya 0531 082 00 22 numaralı “Ulaşım Whatsapp” hattı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.