Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında şehir genelinde özel gereksinimli vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri Andırın’da özel gereksinimli vatandaşları ve ailelerini hanelerinde ziyaret etti. Özel gereksinimli vatandaşlarla ve aileleriyle bolca sohbet eden ekipler, danışmanlık hizmeti ve medikal malzeme desteğinde de bulundu. Aileler, sağlanan desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yalnız Bırakmayacağız

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri olarak şehir merkezimizde ve ilçelerimizde sık sık özel gereksinimli vatandaşlarımızla ve yaşlılarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün de Andırın’da özel gereksinimli vatandaşlarımızı ve ailelerini hanelerinde ziyaret ettik. Kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün selamlarını ilettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve çeşitli medikal malzeme desteğinde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın ve yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.