Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ekipler tarafından, şehir merkezindeki ve ilçelerdeki özel gereksinimli vatandaşlar tek tek ziyaret edilerek ihtiyaçları tespit ediliyor ve talepleri alınıyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri Nurhak’ta özel gereksinimli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek danışmanlık hizmeti ve medikal malzeme desteğinde bulundu. Aileler, sağlanan desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Daima Yanınızdayız

Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman özel gereksinimli bireylerinin yanında olduğunu ifade eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri olarak şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde özel gereksinimli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve çeşitli yardımlarda bulunmaya gayret ediyoruz. Bugün de ekiplerimizle birlikte Nurhak’ta özel gereksinimli vatandaşlarımızı ve ailelerini ziyaret ettik. Kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün selamlarını ilettik. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de engel tanımadan özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.