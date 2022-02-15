Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli çocukları ve ailelerini ziyaret ederek tespit edilen ihtiyaçları teslim ediyor. Bu kapsamda Çağlayancerit ilçesinde iki özel gereksinimli çocuğa okullarına da ulaşımlarını kolaylaştıracak tekerlekli sandalye hediye edildi. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’un da yer aldığı ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar ve aileleri desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hizmette Engel Yok

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ziyaretlere ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör öncülüğünde şehrimizdeki tüm özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaşmaya ve yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onları mutlu edebilmek, yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek bizleri daha da mutlu ediyor. Hizmetin önünde hiçbir engel yoktur. Yaz-kış, gece-gündüz demeden her zaman sahada, özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.