Büyükşehir parke çalışması başlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçelerde yaklaşık 70 bin metre kare kilit parke uygulaması yapacak. Çalışmalara Elbistan’ın kırsal Geçit ve Ambarcık mahallelerinden başlayan ekipler, sokakları taşla kaplayarak vatandaşları toprak yoldan kurtarmaya başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçelerde yaklaşık 70 bin metre kare kilit parke uygulaması yapacak.

Çalışmalara Elbistan’ın kırsal Geçit ve Ambarcık Mahallelerinden başlayan ekipler, sokakları taşla kaplayarak vatandaşları toprak yoldan kurtarmaya başladı.

Sokakların taşla kaplanmaya başlanmasıyla birlikte, tozdan çamurdan kurtulmanın sevincini yaşayan vatandaşları da memnun etmeye başladı.

Yolların toprak olması nedeni ile vatandaşların zor anlar yaşadığını belirten Geçit Mahalle Muhtarı Kadir Küçük, başlatılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür etti.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte vatandaşlarında büyük bir heyecanla ekiplere yardımcı olmaya çalıştığını belirten Küçük: “Büyükşehir belediyemizin başlattığı çalışma ile mahallemiz tozlu yollardan kurtarılıyor. Yaklaşık 7 bin metre kilit parke taşı döşenecek. Bir sokağımız daha var onunda yapılması halinde Geçit’te tozlu yol kalmayacak. Büyükşehir Belediye başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Cihan Çınar, yaklaşık 70 bin metre kare kilit parke uygulaması yapacaklarını söyledi.

Geçit Mahallesinde 7 bin metre kare taş döşendiğini belirten Çınar, program dahilinde yapılacak çalışma ile kırsalda toprak yol bırakmamayı hedeflediklerini söyledi.