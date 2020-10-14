Büyükşehir, Pazarcık ilçesinde Millet Bahçesi inşaatını sürdürüyor
Büyükşehir, Pazarcık ilçesinde Millet Bahçesi inşaatını sürdürüyor. Bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanlarının yer alacağı 95 bin metrekarelik proje ilçeye nefes aldıracak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Pazarcık Millet Bahçesi inşaatı hızla devam ediyor. Yatırımlarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Millet Bahçeleri ve Millet Konakları projeleriyle vatandaşlar için yeni sosyal donatı alanları oluşturuyor. Pazarcık için önemli bir proje olan Millet Bahçesi, 95 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor.
95 Bin Metrekare
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları, oyun alanları ve yöresel ürün satış alanları inşa ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz Pazarcık ilçesinde Millet Bahçesi inşaatını sürdürüyor. 95 bin metrekarelik alan içerisinde oluşturulacak bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor sahalarında çalışmalar sürüyor” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:33
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2