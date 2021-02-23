Büyükşehir salgında yaşlıların yanında oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını süresince 65 yaş üstü vatandaşların yanında oldu. Kısıtlılıklardan etkilenen binlerce yaşlı vatandaşın ihtiyacı YADES ekipleri tarafından karşılandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verenYADES (Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi), Covid-19 salgını nedeniyle oluşan kısıtlılıklarda yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. YADES koordinesindeki ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlılıklardan doğan ihtiyaçlarının karşılanması, Covid-19 önlemlerinde yönlendirme ve tedbir süreci desteği başta olmak üzere birçok konuda yaşlı vatandaşlara destek oldu.
Ulu Çınarlarımızı Yalnız Bırakmadık
Çalışmalara ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “YADES projemiz yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte süratle sürece adapte oldu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın salgın süresince kısıtlılıklardan doğan ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Yaşlı vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları dolayısıyla evde alınabilecek önlemlerden, alışveriş ihtiyaçlarına kadar pek çok konuda yanlarında olduk” ifadeleri kullanıldı.
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