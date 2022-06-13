Büyükşehir Servis Yollarını Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Dulkadiroğlu Arsan Center Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki Gaziantep Servis Yolu’nda çalışmalara devam ediyor. Hayata geçirilen çalışmalarla 1,5 kilometre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki arter baştan uca yenileniyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan arterde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşımda konfor ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

Standart Yükseliyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım Yatırımları programı kapsamında şehir merkezinde ve ilçelerde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Ekiplerimizin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden bir tanesi de Dulkadiroğlu ilçemizde Arsan Center Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasında ulaşımı sağlayan 1,2 kilometre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki arter oldu. Gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla arterde konfor ve güvenlik sağlanacak. Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi