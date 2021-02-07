Büyükşehir sokak kısıtlamasını fırsata çevirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi caddelerdeki ızgaraların bakım ve temizliğini yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi sürecinden dolayı sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek caddelerdeki ızgaraların bakım ve temizliğini gerçekleştirdi.

Temiz Bir Kahramanmaraş İçin

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “Yağışlardan dolayı caddelerde bulunan ve zarar gören ızgaraların bakım ve temizliğini yapıyoruz. Hafta içi yaşanan yoğunluktan dolayı ızgaraların bakım ve temizliğini sokak kısıtlamasının olduğu günlerde yaparak vatandaşlarımızın olası bir sorun yaşamamaları için ve daha temiz bir Kahramanmaraş için çalışıyoruz” denildi.