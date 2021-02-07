Büyükşehir sokak kısıtlamasını fırsata çevirdi
Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ızgaraların bakım ve temizliğini yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2021, 10:33 07.02.2021, 10:39
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi caddelerdeki ızgaraların bakım ve temizliğini yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi sürecinden dolayı sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek caddelerdeki ızgaraların bakım ve temizliğini gerçekleştirdi.
Temiz Bir Kahramanmaraş İçin
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “Yağışlardan dolayı caddelerde bulunan ve zarar gören ızgaraların bakım ve temizliğini yapıyoruz. Hafta içi yaşanan yoğunluktan dolayı ızgaraların bakım ve temizliğini sokak kısıtlamasının olduğu günlerde yaparak vatandaşlarımızın olası bir sorun yaşamamaları için ve daha temiz bir Kahramanmaraş için çalışıyoruz” denildi.
16°
açık
Namaz Vakti 07 Şubat 2021
|İmsak
|06:02
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Fenerbahçe
|23
|48
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Rizespor
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|23
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|23
|39
|6. Everton
|21
|37
|7. Chelsea
|22
|36
|8. Aston Villa
|21
|35
|9. Tottenham
|21
|33
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Real Madrid
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|42
|4. Barcelona
|20
|40
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|21
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16