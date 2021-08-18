Büyükşehir Sporcusu Esma Yıldız Avrupa Şampiyonası’nda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün yetenekli sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor.

Kulübün Kick Boks branşında yetiştirdiği genç sporcu Esma Yıldız, Avrupa Şampiyonası’nda ay yıldızlı üniformayı giyecek. 3 Eylül Cuma günü Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleştirilecek şampiyona, 6 Eylül Pazartesi tarihine kadar devam edecek.

Daha önce katıldığı turnuvalardan Türkiye ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü dereceleriyle ayrılan genç sporcu, bu kez Avrupa’da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.