Büyükşehir Sürücüleri Uyarıyor!
Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Dulkadiroğlu Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde bulunan Ayvalık Su Arıtma Tesisi’nin önündeki arterin 28 Nisan tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Dulkadiroğlu Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, alınan UKOME kararları doğrultusunda Kahramanmaraş – Çağlayancerit güzergâhı üzerinde bulunan Ayvalık Su Arıtma Tesisi’nin önündeki arterin 28 Nisan Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş – Çağlayancerit güzergâhı üzerinden bulunan Ayvalık Su Arıtma Tesisi civarında altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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