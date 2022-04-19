Büyükşehir Sürücüleri Uyarıyor!
Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda da bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararları doğrultusunda 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda gerçekleştirilecek altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.
Alternatif Güzergâh Uyarısı
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesi kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arter 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapatılmıştır. Ulaşımda her hangi bir aksaklığa mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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