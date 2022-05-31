Büyükşehir Sürücüleri Uyarıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Dulkadiroğlu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Sümer Mahallesi Doğu Çevre Yolu arasındaki arterde altyapı ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Alınan UKOME kararı doğrultusunda Stadyum Bulvarı ve İlahiyat Caddesi’nin 1 – 4 Haziran tarihleri arasında doğu istikametinde, 6 – 9 Haziran tarihleri arasında ise batı istikametinde araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu Mustafa Kemal Bulvarı ile Sümer Mahallesi Doğu Çevre Yolu arasındaki arterde bir dizi altyapı ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında Stadyum Bulvarı ve İlahiyat Caddesi 1 – 4 Haziran tarihleri arasında doğu istikametinde, 6 – 9 Haziran tarihleri arasında ise batı istikametinde araç trafiğine kapalı olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.