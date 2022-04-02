Büyükşehir sürücüleri uyarıyor!
Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları dolayısıyla Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasının 2 Nisan Cumartesi günü 00.00 – 23.59 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 15:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarı’nda altyapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasının 2 Nisan Cumartesi günü 00.00 – 23.59 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|30
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Galatasaray
|30
|38
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|72
|2. M.City
|29
|70
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19