Büyükşehir sürücüleri uyarıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarı’nda altyapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasının 2 Nisan Cumartesi günü 00.00 – 23.59 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.