Büyükşehir tarım üreticilerinin yanında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağladığı desteklerle tarım üreticilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yeni destekler de hayata geçiriliyor. Şehrin 11 ilçesinde tarımsal üretimin ağırlık kazandığı 70 mahallede, verimli tarımsal sulama için düğmeye basıldı. Sulama havuzları ve kanallarında kullanılmak üzere inşai ürün desteği verilen çiftçilere ayrıca, muhtelif türde malzeme yardımları da sağlanıyor. Yaklaşık 6 bin metre kanal yenilemesinin de gerçekleştirileceği desteklerle, sulama verimliliğiyle tarımsal üretimin artması ve su israfının engellenmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Tarımla Güçlü

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan desteklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, zirai ürünlerimizin üretimine yönelik emek sarf eden çiftçilerimizin yanındayız. Sulama kanalları ve havuzlarının inşasından ekipman desteklerine kadar tarımsal üretim hacmimizin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "İlimizin bereketli topraklarındaki tarım ve üretimle güçlüyüz” ifadelerine yer verildi.