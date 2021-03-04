Büyükşehir Tiyatro Okulu’na Rekor Başvuru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Sahne Maraş Tiyatro Okulu çevrimiçi ön başvuruları sona erdi. Toplamda 8 hafta sürecek eğitimler için sona eren ön başvurulara 48 saatte toplamda 400 aday katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek oyuncu seçmeleri başvuru yoğunluğu nedeniyle iki gün daha uzatıldı. 4 – 7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçmelere çağrılan adayların kısa mesaj yoluyla bilgilendirileceği açıklandı.