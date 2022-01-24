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Büyükşehir tüm ekipleriyle sahada!

Şehir genelinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimiz son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. 210 araç ve 400’ün üzerinde personelimizle sahadayız. Tüm ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi. Başkan Güngör ayrıca aşırı yağışlardan etkilenen araçlar için ücretsiz çekici hizmetinin de verilmeye başlandığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 11:28 24.01.2022, 11:51
Büyükşehir tüm ekipleriyle sahada!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde devam eden karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Kibar, Fatma Zehra Aslantaş, Hanifi Toptaş ve Ayfer Çerçi ile sahada ekiplerden bilgi alan Başkan Hayrettin Güngör, “Geçen hafta içerisinde başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş ve bölgemizde yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Özellikle şehrimiz kuzey ilçeleri olarak tarif ettiğimiz alanlarda karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Merkez olarak tarif ettiğimiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimize de meteorolojiden aldığımız bilgilere göre son 20 yılın en yüksek kar yağışı düştü. Kar rahmettir. Çünkü bu kar yağışının özellikle tarıma, sularımıza, barajlarımıza çok büyük bir katkısı olacak. Onun için rabbimize şükrediyoruz. Kar yağışının başladığı günden bugüne kadar, ekiplerimiz tam kadro sahada karla mücadele ediyor. 210 aracımız, 400’ün üzerinde personelimiz, 11 ilçemiz, 711 mahallemizde gerçekten çok büyük bir gayret sarf ediyor. Ben öncelikle karla mücadele eden ekibimize, bütün çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hiç durmadan, ara vermeden 24 saat mesaideyiz” diye konuştu.

24 Saat Mesaideyiz

Ekiplerin şehir merkezinde 32 farklı noktada konumlandığını da açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, “Kar yağışının ilk gününde BOTAŞ’ın boru hattında patlama oldu. Özellikle itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.  Bölgede 20’nin üzerinde araçla anında oraya ulaşmaları ve oraya da müdahale edip en kısa zamanda söndürmelerini de tebrik ediyorum. Onlarda gerçekten çok büyük özveriyle çalıştılar. Şuan sahada bahsettiğim gibi tüm ilçelerimize ve mahallerimizde ekiplerimiz konuşlanmış durumda. Fen İşleri Dairemiz hakikaten son derece güzel bir çalışma organizasyonu oluşturdu. Ekiplerin müdahale edeceği bölgeler belirlendi ve 24 saat mesaideyiz. Yağışın ilk günü kısmi sıkıntılar yaşamıştık ama hamdolsun bundan sonraki süreçte de bütün yollarımızı açtık ve kapalı yolumuz kalmadı. Ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadelede tüm ekipmanlara sahibiz. Tuz ihtiyacımız yok, stoklarımız tamam. Hemşerilerimiz merak etmesin, Allah’ın izniyle hiçbir aksaklığa izin vermeden bu süreci devam ettiriyoruz” dedi.

Ücretsiz Çekici Hizmeti

Karla mücadelede ücretsiz çekici uygulamasının hayata geçirildiğini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında 5 noktada çekici hizmeti de vermeye başladık. Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için arızalanan, yolda kalan araçlara ücretsiz çekici desteği sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekibimizle sahadayız. Hemşehrilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açıklamalarının ardından karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

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